Roma - Lazio, duelli derby: Romagnoli-Mancini, le colonne della difesa

RASSEGNA STAMPA - Non prendere gol, una regola che vale doppio se si tratta di un derby. Rispettata in pieno dalla Lazio, che da quando può contare sulla leadership di Romagnoli non ha sbagliato un colpo. Come ricorda il Corriere dello Sport in edicola oggi, i biancocelesti non subiscono reti nella stracittadina da quattro match di fila, non si è mai arrivati a cinque. Il bilancio è di tre vittorie e un pareggio, arrivato nel match di andata del campionato in corso. Dall'altra parte De Rossi potrà contare su un Mancini ritrovato: dopo l'addio di Mourinho, i cartellini non sono più un problema, e le sbavature difensive dall’inizio della stagione - scrive il quotidiano - si contano sulle dita di una sola mano.

