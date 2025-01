Roma - Lazio, il tango del Taty Castellanos. E un filo lo lega a Zarate...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Alessandro Pizzuti

RASSEGNA STAMPA - Domani c'è il derby e Castellanos vuole ballare a ritmo di tango per provare a sentirsi più grande. Con il Lecce è stato decisivo e con l'Atalanta ha sfoggiato un'ottima prestazione. Adesso contro la Roma deve tirar fuori talento, freddezza e scaltrezza. Anche perché è la prima volta che ci arriva da assoluto protagonista e senza Ciro Immobile. Toccherà all'argentino prendere per mano la Lazio e portarla alla vittoria. Non sarà facile, ci sarà Hummels a marcarlo. L'anno scorso, in Coppa Italia, con Sarri giocò dall'inizio e fu decisivo per la rete di Zaccagni. Ora vuole essere lui a finire sul tabellino dei marcatori. Come riporta il Corriere dello Sport, l’ultimo tango laziale nel derby appartiene alla magìa di Mauro Zarate nell'aprile 2009, in quella sfida che finì 4-2 per la Lazio di Delio Rossi, in fuga a braccia alzate sotto la Curva Nord.