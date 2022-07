Roma, Mourinho incassa un altro no da Zaniolo: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Nicolò Zaniolo torna a far parlare di se e questa volta per l'atteggiamento che sta avendo in ritiro in Portogallo insieme alla squadra. Il giallorosso negli ultimi giorni non si è allenato, a causa di una lombalgia, ma nella giornata di ieri è partito regolarmente salvo poi non presentarsi in seduta di allenamento comunicando la scelta direttamente a Mourinho. Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica questo sarebbe l'ennesimo segnale di rottura che ancor di più manifesta la voglia del calciatore di lasciare la Capitale per andare alla Juventus.