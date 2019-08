Roma, Veretout: "Sogno altri tre gol alla Lazio, so già cosa vuol dire derby"

Il nuovo acquisto della Roma, Jordan Veretout, parla alla vigilia dell'esordio della nuova Serie A. Tema centrale, neanche a dirlo, è il derby in programma al secondo turno: "So quanto vale come partita, sarebbe bello fare subito altri tre gol. Appena arrivati in tanti mi hanno fatto capire che devo fare una partita della madonna (letterale, ndr ) e che bisogna vincere. Ma prima c’è il Genoa, ci servono i tre punti. Per iniziare bene e avere più fiducia. Poi, vittoria chiama vittoria", riporta la rassegna stampa di Radiosei.