Salernitana, entro il 3 luglio la modifica al Trust. Garbi: "Strumento serio utilizzato da sempre"

La nuova scadenza è stata fissata ed è improrogabile. Sabato 3 luglio entro le ore 20, Lotito dovrà risolvere la questione multiproprietà che riguarda da vicino la Salernitana, modificando la proposta di Trust che non ha convinto appieno la Federazione per alcune scelte fatte. Una modifica per garantire l'assoluta indipendenza della società campana dalla vecchia proprietà quindi e non una bocciatura totale come inizialmente si potesse pensare. Se la proposta dovesse essere nuovamente bocciata, la Federazione provvederà alla convocazione di un Consiglio federale entro il 7 luglio, che dovrà pronunciarsi sull'eventuale esclusione del club dalla Serie A. A parlare positivamente del "blind trust" è stato anche Gianluca Garbi, amministratore di Banca Sistema, in un'intervista riportata dalla quotidiana rassegna stampa di Radiosei: "Il trust non è una scorciatoia per nascondere qualcosa. Viene utilizzato da sempre ed è uno strumento serio".