Sarà un Lazio - Atalanta ad alta velocità: Nuno Tavares sfida Bellanova

RASSEGNA STAMPA - La Lazio aspetta la ripartenza di Nuno Tavares. Dopo un impatto devastante in campionato, con 8 assist nelle prime partite, il portoghese si è spento. Sarà fondamentale il suo lavoro sulla fascia per sorprendere l'Atalanta mantenendo un alto livello di pericolosità, come scrive Il Corriere dello Sport.

La sua predisposizione all'attacco e a ribaltare il campo in progressione può essere senza dubbio un fattore decisivo. Il suo avversario sarà Raoul Bellanova, un altro che di sprint ad alta velocità se ne intende. L'ex Torino ha tutte le caratteristiche per reggere la potenza del difensore biancoceleste e per rispondere colpo su colpo in zona offensiva. Su quella parte del campo si sposterà l'equilibrio di tutta la gara.