Sconcerti duro: "Immobile? Generoso, ma non c'entra niente con questa Nazionale"

RASSEGNA STAMPA - La Nazionale di Roberto Mancini ha inanellato il 36esimo risultato utile senza sconfitte. Un risultato impressionante per gli azzurri anche se gli ultimi due pareggi con Bulgaria e Svizzera hanno lasciato un po' di amaro in bocca. Ci si aspettava qualcosa in più dai campioni d'Europa in carica che hanno pagato anche la sfortuna e l'appannamento dei big. Mario Sconcerti ha tracciato una linea e commentato la prova offerta a Basilea. Critiche per Jorginho e Barella, ma anche sul gioco del ct. Immancabile poi la stilettata a Immobile, diventato ormai bersaglio di critiche, anche eccessive, quando le cose non vanno bene. Ecco le sue parole sulle pagine de Il Corriere della Sera: "Il momento di difficoltà viene dalla piccola deriva di alcuni giocatori fondamentali. Il primo è Immobile che è generoso, ma non c’entra niente con questa squadra. Immobile ha bisogno di profondità. Non ha il fisico né il tempo per il gioco da piccola area. Sa fare benissimo altre cose".