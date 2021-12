Serie A, bilancio Covid: 19 i casi da quando è iniziato il campionato

RASSEGNA STAMPA - Nonostante la pandemia sembra non mollare, l’Italia a piccoli passi si è rimessa in moto. Anche il calcio è ripartito seppur con qualche difficoltà. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, grazie alla buona riuscita della campagna vaccinale non sono molti i casi di Covid che si sono verificati dall’inizio del campionato a oggi. Se ne contano solo 19 includendo gli ultimi casi tra i giocatori della Salernitana, Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. Un segnale positivo rispetto a quello di altri campionati come la Premier League in cui i casi all’interno delle società aumentano a dismisura senza tregua.

