Serie A, che succede agli attaccanti? Pochi gol in questo avvio di campionato

C'è carenza di gol in Serie A, almeno da quanto è emerso in questa seconda giornata di campionato. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, sono state segnate solo 13 reti. Una cifra così bassa non si vedeva dalla 32esima giornata numero 32 della stagione 2017-18 quando a sfidarsi furono Atalanta-Inter, Milan-Napoli e Lazio-Roma che terminarono tutte 0-0. La "colpa" è da affibbiare sicuramente agli automatismi di gioco, la precisione, la brillantezza e del calciomercato che ha mischiato diverse pedine nei club, con un campionato cominciato prima e senza sosta fino al 14 novembre. Poi c'è la paura, probabilmente inconscia, di chi ha paura di arrivare stanco al Mondiale. Via gli italiani poi, via anche i gol e i bomber che sono rimasti qui hanno superato la linea dei 30: l'unico a segno nell'ultima giornata è stato Berardi, ora si attendono quelli di Immobile, Politano, Destro, Caputo e Quagliarella.