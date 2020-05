Serie A, Gravina alla prova degli scienziati: incontro sul protocollo

Nei prossimi giorni Gravina e Dal Pino incontreranno il premier Conte, ma intanto oggi il presidente della Figc avrà un vertice importantissimo con gli scienziati del comitato tecnico scientifico del Governo. Il tema sarà il protocollo per garantire la ripresa degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio. Dalle 15,30 alle 16,30 Gravina, accompagnato dal professor Zeppilli, prenderanno nota delle osservazioni che i consulenti dell'esecutivo faranno e sarà corsa contro il tempo per apportare le modifiche tenendo conto delle osservazioni della Fmsi. Le criticità riguardano la quarantena per i contatti stretti di un eventuale positivo durante il ritiro o il periodo con tante partite ravvicinate e la complicazione nell'organizzare trasferte per il gruppo squadra in quelle zone in cui il contagio viaggia ancora su ritmi elevati. In realtà oggi si parlerà soltanto del protocollo per gli allenamenti che comunque qualche spostamento lo prevede. Quello di oggi sarà soltanto il primo passo, nell'attesa del vertice con il prmier.