Serie A, le maglie dei club sempre più Made in Italy: Macron al primo posto

Il Made in Italy resiste eccome nel campionato di Serie A. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei le maglie delle squadre del massimo campionato valgono ad oggi 106 milioni di euro a stagione e la maggior parte del club si affida proprio ad aziende italiane. Prima tra tutte Macron, sponsor tecnico della Lazio ma anche di Bologna, Samp, Udinese e Verona. Un'azienda che in questi anni è cresciuta moltissimo in tutta Europa e che dopo i colossi Adidas e Nike si gioca il podio con Joma, gruppo spagnolo che in Italia ha Atalanta e Torino. Crescita anche per la Kappa che ha rafforzato la sua presenza con Napoli, Genoa, Fiorentina e Benevento. Italiane anche Parma, Crotone e Spezia, rispettivamente con Errea, Zeus e Acerbis.

Juventus - Lazio, la partita speciale di Milinkovic: Inzaghi si affida al Sergente

Juventus - Lazio, bianconeri in emergenza: Pirlo pensa a Fagioli dall'inizio

TORNA ALLA HOME