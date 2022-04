Stadi, addio restrizioni e le vendite dei tagliandi sono già da record

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo due anni finalmente uno spiraglio di libertà anche per quanto riguarda gli stadi di calcio. Di fatto dal 1 aprile tutti gli impianti sono tornati al 100% della loro capienza e i tifosi hanno subito risposto presente a un bisogno che per troppo tempo è stato, per forza di cose, messo da parte. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei già l'ultimo turno di campionato ha dato i primi frutti: 40.000 supporter all'Allianz Stadium per il derby d'Italia, 23.000 a Firenze a 18.000 a Bergamo. Insomma numeri che fanno finalmente respirare i club dopo le continue aperture e chiusure degli ultimi periodi.

Anche il prossimo weekend promette numeri importanti: 45.000 sono i tifosi attesi al Maradona per la gara tra Napoli e Fiorentina, più di 50.000 per Inter-Verona a San Siro e 50.000 all'Olimpico per la gara tra Roma e Salernitana.