Stadio Roma, le promesse della Raggi potrebbero non bastare

La Roma sta studiando un nuovo progetto per la costruzione dello stadio dopo la definitiva bocciatura di quello a Tor di Valle. La proprietà ha voglia di accelerare i tempi e per questo ha scelto una soluzione "minimal", anche la sindaca Raggi ha fretta di procedere: questa potrebbe essere una grande occasione per un nuovo mandato. In caso contrario cosa potrebbe accadere? I giallorossi non hanno intenzione di rimanere a lungo all'Olimpico e hanno iniziato i colloqui con i candidati per cercare di non rivivere l'incubo di questi anni. Carlo Calenda ha proposto Pietralata come quartiere adatto a ospitare l'impianto romanista,

IL PENSIERO DI MICHETTI - Michetti a Radio Radio ha ribadito il concetto della Raggi: "Ho grande rispetto dell’attuale amministrazione. Ma dove si fa lo stadio lo decide il sindaco, non il privato. Per il sindaco la cosa importante è riqualificare il quartiere dove sorgerà lo stadio. Lo stadio è lo strumento che consente la riqualificazione. Se l’interesse collettivo si coniuga con l’interesse privato, l’opera si fa e si deve fare nel più breve tempo possibile. Ovviamente serve in via preliminare una fase istruttoria di verifica: in sei mesi si può andare molto avanti".