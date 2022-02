Super Lega non è finita: Juve, Real e Barcellona presenteranno un nuovo piano

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Si attuerà una rivoluzione, non è ancora finita. La Super Lega non è mai tramontata, nata con l'idea di creare una competizione alternativa alla Champions League tra le squadre più importanti d’Europa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, infatti il progetto è pronto ad essere rilanciato da Juventus, Real Madrid e Barcellona. Stando alle indiscrezioni del Telegraph, il quotidiano inglese ha svelato infatti che le tre società presenteranno un nuovo piano più morbido rispetto al precedente.

REGOLAMENTO - La data più prossima alla presentazione sarebbe quella del 3 marzo nel FT Business of Football Summit, evento organizzato dal Financial Times, in cui è atteso l’intervento di Andrea Agnelli che rivelerà i contenuti della nuova proposta. La novità riguarderebbe l’accesso alla manifestazione. Non più un campionato di élite come voleva la “vecchia” SuperLega" i cui membri avevano il diritto di accesso, ma con la classica qualificazione attraverso i campionati nazionali. Il Telegraph rivela l’esistenza di un documento in cui i club della SuperLega spiegano come questo nuovo modello consentirà la creazione di club competitivi in città europee che attualmente non li hanno come Lussemburgo e Dublino.