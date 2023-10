Supercoppa Italiana, Napoli e Fiorentina boicottano? Ecco cosa rischiano

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Napoli e Fiorentina sono pronte a boicottare la final four di Supercoppa Italiana. I continui cambi di date hanno mandato su tutte le furie De Laurentiis e Commisso che potrebbero decidere di non partecipare alla competizione in Arabia Saudita. In quel caso toccherebbe a Milan e Atalanta sostituire i due club per mantenere inalterata la formula. Chiesta la disponibilità ai due club lombardi, resta in piedi il destino di Napoli e Fiorentina. La rinuncia a una competizione non può rimanere impunita e così l'edizione odierna de La Repubblica spiega che le due società rischiano parecchio. Campani e toscani vanno verso una sanzione sportiva: vale a dire una penalizzazione in classifica. Ma le due sembrano prontissime ad affrontare qualsiasi conseguenza, pur di mantenere la propria posizione. C'è ancora tempo per provare a risolvere la situazione, ma le parti sembrano determinate a mantenere il punto.