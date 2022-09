Torino, Vagnati rassicura Milinkovic: "Crediamo in te"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Il Torino al momento è tra le migliori difese del campionato (7 gol subiti). Il merito è in parte di Vanja Milinkovic che si sta confermando un portiere di grande livello. Il fratello del centrocampista della Lazio a inizio stagione ha subito molte critiche, molte delle quali senza fondamento. Il direttore tecnico granata, Davide Vagnati, è stato tra i primi a credere nel serbo. In un intervista, riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha voluto difenderlo e rassicurarlo: "Su Vanja nell’ambiente c’è stato troppo accanimento: qualche incertezza per un portiere è fisiologica, soprattutto se si è alla prima stagione da titolare. Noi abbiamo fiducia nelle sue qualità".