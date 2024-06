Triestina, estate tra stelle e big match: prima la Lazio, poi Milinkovic

RASSEGNA STAMPA - Precampionato molto frizzante per la Triestina che sta per mettere a segno un gran colpo. Il 21 luglio il club è atteso ad Auronzo di Cadore per quella che ormai è il tradizionale test match con la Lazio. La sfida dello Zandegiacomo, però, rischia di non essere l'unico big match estivo dei friulani. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Piccolo, la società è al lavoro per organizzare un'amichevole contro l'Al Hilal. La squadra delle stelle dell'Arabia Saudita che ha vinto tutto in questa stagione. Koulibaly, Milinkovic Savic e soprattutto Neymar potrebbero sbarcare a Trieste. Serve visibilità e far girare il nome della Triestina, ripetono in società, e bisogna far tornare lo stadio Rocco alla ribalta. Da qui l'idea di invitare la squadra del Sergente.

Ecco perché la società alabardata sta lavorando sodo sotto questo aspetto, andando di pari passo sia sotto l'aspetto organizzativo che sotto quello della valutazione finanziaria, perché i costi non sono pochi. Se le trattative con lo Sheffield United, con data ipotetica 2 agosto, sono in fase avanzata, con i sauditi siamo solo all'inizio ed è stata chiesta la disponibilità. A spaventare sono soprattutto i costi con i friulani che si aspettano contributi da parte di qualche sponsor che assieme agli incassi riescano a coprire le spese, ma la volontà è quella di regalare ai tifosi triestini la presenza di un fuoriclasse come Neymar. Il brasiliano è anche alle prese con il recupero dall'infortunio a crociato e menisco subito a ottobre, ma sta lavorando per rientrare. Un match che andrebbe oltre la semplice amichevole e che porterebbe una squadra di stelle al Rocco per una notte magica.