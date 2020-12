Uefa, l'imbattibilità di Lazio e Roma: mai sconfitte nelle rispettive competizioni

Lazio e Roma. Una in Champions, l'altra in Europa League. Ma c'è qualcosa che le accomuna nel percorso europeo: l'imbattibilità. Entrambe infatti non hanno mai perso finora nelle 10 partite (5 a testa) disputate. Nelle due competizioni Uefa ci sono 13 squadre riuscite nell'impresa delle romane, tutte già qualificate al turno successivo, tranne una: la Lazio, che dovrà fare ancora un altro sforzo.

C'è un precedente di imbattibilità europea delle due romane e risale al 1998, quando la Roma giocava in Coppa Uefa e la Lazio in Coppa delle Coppe. Quella fu una stagione speciale per i biancocelesti, che arrivarono fino in fondo alla competizione e vinsero il loro primo trofeo internazionale. La Roma si fermò a i quarti contro l'Atletico Madrid.