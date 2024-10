Una Lazio altruista ed europea: le caratteristiche della cura Baroni

Fonte: Simone Locusta - Lalaziosiamonoi

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha proprio qualcosa di in più rispetto all'anno scorso. Innanzitutto, sembra avere uno stile europeo. È una squadra bella da vedere e che rischia, gioca con velocità, pressing, energia e divertimento. Ma un’altra caratteristica di questa squadra riguarda la riscoperta del concetto di altruismo, un valore che si era smarrito nella scorsa stagione, quando in campo non si ragionava al plurale. 21 gol in campionato, primo posto in Europa League, e gli stessi punti della Juve in campionato. La Lazio di Baroni è camaleontica, flessibile e prova piacere nel migliorarsi. Il mister ha portato unione e dialogo, ma non solo. Ha intuito le potenzialità di Castellanos e creato le basi per una convivenza perfetta con Dia; ha fatto rinascere un centrocampo con Guendouzi e Rovella; ha saputo esaltare il dinamismo di Nuno Tavares, già a quota cinque assist. Istruire, formare e valorizzare: ecco le tre regole fondamentali nella Lazio di Baroni. Lo riporta il Corriere dello Sport.