Var, novità nel regolamento dei rigori: deciderà la tecnologia

La Var scavalca l'arbitro. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, tra le novità del regolamento della prossima stagione ce n'è una che farà tremare gli avversi alla tecnologia nel calcio: sui rigori, infatti, sarà la Var a vigilare sulla posizione dei piedi del portiere rispetto alla linea di porta, non più il direttore di gioco e l'assistente. Una novità anche rispetto al fuorigioco, che comunque è in prima istanza stabilito dagli arbitri in campo e solo dopo eventualmente corretto dalla tecnologia. Il controllo sulla posizione del portiere nei calci dagli undici metri sarà quindi totalmente demandato alla Var, che valuterà ed eventualmente suggerirà al direttore di gara di far ripetere il rigore e ammonire il portiere.

