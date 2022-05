Virginia Raffaele: "Io tifosa della Lazio? Vi racconto la verità"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Virginia Raffaele ha confessato di non essere tifosa della Lazio. La comica ha rilasciato una lunga intervista, ripresa dalla rassegna stampa di Radiosei, in cui spiega che quando nel 2017 disse "forza Lazio" era solo una gag per lo skatch con la Ferilli. "Pur essendo romana non mi sono mai legata a nessuna delle due squadre" ha detto. Nemmeno il lavoro, ai tempi di 'Quelli che...', o i fidanzati sono riusciti a farla avvicinare a una squadra piuttosto che all'altra. Nonostante il calcio, l'attrice è appassionata di sport, in particolare il tennis, anche se lei si definisce una "pippa olimpionica".