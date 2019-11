Lazio, il weekend del settore giovanile: l'Under 14 si aggiudica il derby

Termina un altro weekend per il Settore Giovanile della Lazio. Due giorni intensi caratterizzati da grandi trionfi. Sabato l'Under 14 di Gonini ha battuto 2 a 0 l'Accademia Frosinone. Ma la vittoria più bella per Gonini è arrivata oggi nel derby valido per la terza giornata del nuovo campionato Nazionale Under 14 Pro. Stracittadina conquistata ai danni della Roma: 3 a 2 il risultato finale. Sfida ad alta intensità tra le due squadre, che prima del match erano appaiate prime in classifica. La Lazio, con il meritato successo, mette le ali e vola prima. Va male invece alla Primavera di Menichini, che cade per la quinta volta consecutiva: passa la Juventus per 3 a 1. L'Under 13 di Barnia travolge 4 a 1 il Fonte Meravigliosa, mantenendo salda l'imbattibilità. Vince ancora Tommaso Rocchi con la sua Under 15, schiacciando il Pisa con un netto 4 a 0. Anche l'Under 16 di Alboni si è sbarazzata con facilità del club toscano di pari età, calando la manita e mantenendo la porta inviolata. Solo un pareggio, quello dell'Under 17 di Paolo Ruggeri contro la Sampdoria. Ecco tutti i risultati.

- UNDER 17, 9ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

LAZIO-SAMPDORIA 2-2

Domenica 10 novembre ore 10:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 16, 10ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-PISA 5-0

Domenica 10 novembre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 15, 10ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-PISA 4-0

Domenica 10 novembre ore 12:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14, 6ª giornata, All.: Simone Gonini

ACCADEMIA FROSINONE-LAZIO 0-2

Sabato 9 novembre ore 15:00, Campo ‘Comunale A’ | Via Forma Coperta, Ferentino

- UNDER 14 Pro, 3ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO-ROMA 3-2

Domenica 10 novembre ore 15:00, Centro Sportivo Maurizio Melli

- UNDER 13, 4ª giornata

LAZIO-FONTE MERAVIGLIOSA 4-1

Domenica 10 novembre ore 12:00, Centro Sportivo Maurizio Melli

- PRIMAVERA, 8ª giornata

JUVENTUS-LAZIO 3-1

Domenica 10 novembre pre 14.00, Campo Ale & Ricky’ del Juventus Training Center