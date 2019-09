Lazio, le novità sul settore giovanile: dal Green Club alle nuove strutture

Come annunciato ieri, non per tutti questo sarà un weekend di sosta. Le 'piccole' Lazio sono pronte a scendere in campo e lo faranno in un ambiente tutto nuovo. Già a partire da domani 8 settembre, l'Under 15 di Rocchi prima e l'Under 16 poi inaugureranno la stagione delle giovani aquile biancocelesti al Green Club. Centro, tra l'altro, in cui ha sede la Ledesma Academy. La società ha infatti destinato il campo Melli (precedentemente dimora delle partite delle giovanili) alla sezione femminile, spostando in Via Nomentana le categorie nazionali maschili Under 15, 16 e 17. E le novità non si fermano qui. Ecco le parole del Responsabile del settore giovanile della Lazio, Mauro Bianchessi: “Abbiamo una struttura nuova sulla Nomentana (il Green Club ndr), dove concentreremo il settore maschile d'èlite. Il presidente sta costruendo una palestra e un'infermeria per l'Under 17,16 e 15. Il calcio femminile l'abbiamo diviso su tra Tivoli e il centro sportivo Melli, in cui agiranno la Primavera e la prima squadra rosa, così come l'accademia e i più piccoli. Ma il presidente Lotito ha in mente altro, ve lo dirà a tempo debito”.

