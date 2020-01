Lazio, Menichini: "Avrei continuato a Salerno, ma anche la Primavera mi sta dando soddisfazioni"

Tre diverse parentesi, tutte di successo sulla panchina della Salernitana. Leonardo Menichini, dopo una promozione in Serie B nel 2015 e una salvezza da subentrato nel 2016, si è ripetuto anche nell’ultima stagione prendendo il posto di Gregucci e conducendo i granata alla vittoria del play-out contro il Venezia ai calci di rigore. Un risultato che non gli è valso la conferma in Campania, ma comunque il riconoscimento di Claudio Lotito che lo ha scelto per guidare la Lazio Primavera con cui è riuscito a risollevarsi in queste ultime giornate dopo aver restituito ai biancocelesti lo scorso novembre anche il successo in un derby con la Roma. “Un pizzico di rammarico c’è perché dopo aver raggiunto la salvezza speravo di continuare la mia avventura a Salerno”, ha raccontato il tecnico di Ponsacco in un’intervista a Le Cronache di Salerno. Menichini aveva allenato prima sempre a livello di prima squadra: “Mi ha fatto piacere l’arrivo di Ventura ed io, allenando la Primavera della Lazio, ho cercato di dedicarmi di più ai giovani. Alleno vicino casa e devo dire che sto avendo soddisfazione dai ragazzi della Lazio”, le sue parole prima di augurare alla sua ex squadra un successo nella prossima trasferta contro il Pescara. Il cammino della sua Primavera riprenderà invece dal Genoa a Formello.

