Lazio, Milani convocato con il Venezuela in vista dei Mondiali del 2026

Alessandro Milani sta vivendo un'emozione grandissima. Oggi, per il giovane talento della Lazio Primavera, è infatti arrivata la convocazione con la nazionale del Venezuela per i prossimi impegni contro Bolivia e Uruguay valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il giusto riconoscimento per uno degli elementi più di spicco della squadra allenata da Stefano Sanderra.