Lazio Primavera inarrestabile, dopo l'Inter Miami battuto anche il River Plate

Continua a vincere la Lazio Primavera in Messico dove sta disputando la Supercoppa di Monterrey. Dopo aver battuto l'Inter Miami per 3-1, la squadra di Sanderra vince anche contro il River Plate. Show di Milani che, da vero stakanovista, ha terminato il ritiro in prima squadra con Baroni ed ha seguito l'Under 19 nel centro America. Il terzino apre i giochi con una bellissima punizione dal limite, poi serve l'assist per un gran gol di Cuzzarella. Nella ripresa il gol del River Plate che non basta a spegnere la festa biancoceleste.