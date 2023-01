Lazio Primavera, un calciatore squalificato contro il Perugia: ecco chi è

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Attraverso il comunicato numero 79 del 17 gennaio, la Lega di Serie B ha reso note le decisioni del giudice sportivo in merito alle sanzioni disciplinari della 14esima giornata d'andata del campionato di Primavera 2. Durante il match tra Cosenza e Lazio, terminato 2-2, il calciatore Sana Fernandes ha ottenuto la sua quinta sanzione ed è quindi squalificato per un turno per "comportamento scorretto nei confronti di un avversario". Il guineano sarà quindi costretto a saltare la prossima sfida casalinga contro il Perugia.