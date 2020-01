Lazio, weekend positivo per il Settore Giovanile: nessuna sconfitta

Un altro weekend da incorniciare per il Settore Giovanile della Lazio. Arrivano 4 vittorie e un pareggio. L'Under 14 di Gonini stende il Villalba per 3 a 0, e sempre nella giornata di sabato l'Under 13 di Barnia travolgono per ben 11 a 1 la Lupa Frascati. Domenica non entusiasmante per l'Under 17 di Fratini, che si fermo sullo 0 a 0 contro il Sassuolo dopo 4 vittorie consecutive. Under 15 e 16 hanno invece ospitato il Livorno: entrambe hanno battuto l'avversario per 3 a 1. Ecco tutti i risultati:

- UNDER 17, 15ª giornata, All.: Fabrizio Fratini

SASSUOLO-LAZIO 0-0

Domenica 19 gennaio ore 13:00, Campo ‘G. Zanti’ | Via del Cimitero, 50 – San Michele dei Mucchietti, Sassuolo (MO)

- UNDER 16, 15ª giornata, All.: Marco Alboni

LAZIO-LIVORNO 3-1

Domenica 19 gennaio ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 15, 15ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

LAZIO-LIVORNO 3-1

Domenica 19 gennaio ore 12:30, Centro Sportivo ‘Green Club’

- UNDER 14, 15ª giornata, All: Simone Gonini

VILLALBA OCRES MOCA-LAZIO 3-0

Sabato 18 gennaio ore 17:00, Campo ‘Attilio Ferraris’ | Via Umberto I, 3 – Guidonia Montecelio

- UNDER 13, 13ª giornata, All: Alessandro Barnia

LUPA FRASCATI-LAZIO 1-11

Sabato 18 gennaio ore 17:00, Campo ‘8 settembre’ | Via 8 settembre snc - Frascati

LAZIO, LA DIRETTA DEL CALCIOMERCATO

NAPOLI - LAZIO, L'ARBITRO DEL MATCH

TORNA ALLA HOMEPAGE