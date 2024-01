PRIMAVERA - Cuzzarella punisce il Genoa: vittoria di misura della Lazio

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Vittoria importante della Lazio sul Genoa grazie al gol di Cuzzarella arrivato al 46'. I biancocelesti riescono ad agguantare 3 punti importantissimi per riprendere a volare in campionato portandosi provvisoriamente a 33 punti, al terzo posto al pari del Torino e alle spalle di Roma e Inter. Nella prossima giornata la squadra di Sanderra volerà a Torino per vedersela con la Juventus ma prima c'è l'incontro in Coppa Italia mercoledì alle 14.00.

Campionato Primavera 1 TIM | 19° turno

Sabato 27 gennaio 2024, ore 11:00

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO – Renzetti, Bordon, Milani, Sardo (84' Napolitano), Di Tommaso, Ruggeri, Dutu, Sulejmani (67' D'Agostini) (75' Cappelli), Coulibaly, Zazza (84' Bedini), Cuzzarella. A disp.: Magro, Petta, Serra, Bigotti, Marini, Nazzaro, Gelli. All.: Stefano Sanderra.

GENOA – Calvani, Abdellaoui, Rossi, Omar, Romano, Ekhator (86' Carbone), Ghirardello (53' Papasrtylianou), Goncalinho (74' Kuavita), Sarpa (74' Grossi), Pittino. A disp.: Bertini, Boschi, Ferroni, Ahanor, Barbini. All.: Alessandro Agostini.

Arbitro: Giuseppe Vingo (sez. di Pisa)

Assistenti: Antonino Junior Palla - Manfredi Scribani

Ammoniti: Dutu, Renzetti, Cuzzarella (L) Abdellaoui, Sarpa, Rossi (G)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+ 4'- Triplice fischio! La Lazio vince 1-0.

90+2' - Calcio di punizione per il Genoa da posizione defilata: Rossi tenta il tiro troppo basso, respinto in angolo.

90' - 4 minuti di recupero.

89' - Brivido per i biancocelesti: bel tiro di Omar che termina di poco alto sopra la traversa.

86' - Nuova sostituzione rossoblu: Carbone al posto di Ekhator.

84' - Cambia ancora Sanderra: Zazza lascia il posto a Bedini, mentre Sardo fa spazio a Napolitano.

83' - Qualche scintilla in campo: ammonito Rossi.

80' - Scambio interessante tra Sardo e Cappelli: il 27 tenta il tiro che termina però sul fondo.

79' - Tiro a giro insidiosissimo di Serra, entrato da pochi minuti. La sfera finisce di pochissimo fuori dal secondo palo.

75' - Dentro Cappelli, fuori D'Agostini. Il numero 9 entrato da poco si è infortunato mentre tentava un tiro dalla distanza.

74' - Doppio cambio per Agostini: fuori Goncalinho e Sarpa e dentro Kuavita e Grossi.

72' - Giallo per Cuzzarella e punizione dalla trequarti per il Genoa. Alla battuta va Romano, colpo di testa di Abdellaoui che però termina sul fondo. A terra Ruggeri, necessario l'intervento dello staff medico.

69' - Giallo per Renzeti per perdita di tempo.

67' - Primo cambio per Sanderra: D'Agostini prende il posto di Sulejmani.

64' - Ritmi decisamente più alti in questa ripresa.

59' - Giallo per Sarpa che atterra al limite dell'area un avversario. Sarà punizione da posizione interessantissima per la Lazio. Punizione battuta, il pallone termina sul fondo.

53' - Cambio per il Genoa: Ghirardello lascia il posto a Papasrtylianou.

50' - Bravissimo Renzetti in scivolata ad annullare il tentativo di Ghirardello che era ripartito solo a tu per tu con il portiere avversario approfittando di un pasticciodegli avversari sulla mediana.

46' - GOOOOOOLLLL LAZIOOOOOO! Subito alla ripresa Cuzzarella punge gli avversari approfittando di una spazzata sbagliata di Abdellaoui.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina senza recupero il primo tempo.

43' - Ultime energie di questo primo tempo prima della pausa. Ritmi non altissimi in questa prima parte di gara, poche lo occasioni interessanti da sottolineare.

39' - Angolo per la Lazio: dalla bandierina va il solito Milani, cross nel mucchio, Ruggeri prova di testa ma Calvani fa sua facilmente la sfera.

35' - Giallo ad Abdellaoui per gamba troppo alta.

32' - Risultato ancora fermo sullo 0-0. Gara un po' spezzettata, poche fin qui le occasioni interessanti.

28' - Angolo per la squadra di Agostini: corner battuto malissimo, pallone che sfreccia davanti alla porta per terminare poi in fallo laterale.

27' - Perde palla in modo sciocco Coulibaly, poi ci mette una toppa e recupera portandosi avanti la sfera. Il laziale salta un avversario e tenta il tiro dalla distanza, troppo debole e poco preciso.

24' - Giallo per Dutu per fallo

23' - Punizione per i biancocelesti da posizione interessante ma defilata: alla battuta va Milani che crossa bene in area, Ruggeri tenta il colpo di testa ma la sfera termina sul fondo.

18' - Bella giocata personale di Milani che entra un'area, si smarca da un avversario, cerca il tiro a giro dalla sinistra ma calcia troppo alto. Prima fiammata biancoceleste.

14' - Leggermente più aggressivo il Genoa in questa primo quarto d'ora di gara. I rossoblu si affacciano più volte nella metà campo avversaria, Lazio attendista.

10' - Atterrato Ekhator sulla mediana, sarà punizione per il Genoa.

9' - Si cambia fronte, sarà angolo stavolta per i biancocelesti: palla nel mucchio, brava la difesa rossoblu ad allontanare la sfera.

7' - Calcio d'angolo per il Genoa: cross dalla bandierina decisamente troppo corto, palla respinta in fallo laterale.

2' - Primi minuti di studio tra le due squadre. Due leggere fiammate iniziali degli ospiti, con Renzetti che fa sua la sfera facilmente in entrambe le situazioni.

1' - Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Genoa, gara valida per la 19a giornata del campionato di Primavera 1. I biancocelesti hanno subito tre battute d'arresto nelle ultime giornate, interrompendo la striscia positiva di vittorie con una brutta sconfitta contro l'Inter e contro il Cagliari, alle quali si è aggiunto il pareggio contro l'Hellas Verona. Oggi mister Sanderra dovrà fare a meno di Sana Fernandes, aggregato alla prima squadra per l'emergenza in attacco. Prima del fischio d'inizio verrà osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Gigi Riva.