PRIMAVERA - Genoa - Lazio 1-0, la sblocca Estrella

Primavera 1 TIM - 29ª giornata

Genoa - Lazio 1-0 (22' Estrella)

Domenica 13 giugno 2021, ore 11:00, Campo Begato 9, Genova

Le formazioni ufficiali

GENOA (3-5-2) - Agostino; Serpe, Gjini, Dumbravanu; Dellepiane, Eyango, Besaggio, Sadiku, Boci; Kallon, Estrella. A disp.: Konig, Tononi, De Angelis, Marcandalli, Boli, Zaccone, Turchet, Zenelaj, Zielski, Dallapietra, Conti, Della Pina. All.: Luca Chiappino.

LAZIO (4-3-3) - G. Pereira; Floriani Mussolini, Novella, Franco, T. Marino; Shehu, Bertini, Ferrante; Cerbara, Castigliani, Moro. A disp.: Peruzzi, Zappalà, Cesaroni, Tare, Zaghini, Franco L., Capotosti, Ferro, Mancino. All.: Alessandro Calori

Arbitro: Gino Garofalo (sez. Torre del Greco)

Assistenti: Catani - Catucci

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

28' - Prova ad accendersi Raul Moro con una serpentina e una conclusione dal limite dell'area che però è debole e termina al lato.

22' - Gol del Genoa. Bella azione dei rossoblu, con Boci che stoppa in area da posizione defilata e mette al centro per Estrella, che da centravanti spietato anticipa tutti i difensori biancocelesti e appoggia in rete.

20' - Partita aperta fra Lazio e Genoa, occasioni da una parte e dall'altra fino a questo momento.

12' - Moro dalla sinistra converge verso il centro mette un gran pallone al centro per l'arrivo di Cerbara che calcia a botta sicura ma trova prontissimo Agostino a respingere.

9' - Incornata di Besaggio in area. Pallone fuori di un soffio.

7' - Prova a calciare Kallon, Gabriel Pereira si oppone e pare in due tempi.

4' - Prima discesa del Genoa con Kallon che si infila in area poi mette un traversone teso in mezzo. Boci non ci arriva di poco.

1' - Partiti! Il Genoa dà il via al alla sfida.

PRIMO TEMPO - La prima di Alessandro Calori sulla panchina biancoceleste dopo l'esonero di Leonardo Menichini. La Lazio affronta le ultime due di campionato senza possibilità di miglioramento ai fini della classifica. Penultimo posto e play-out centrato grazie alla riforma del campionato. Sarà un'occasione di rodaggio per il nuovo tecnico delle giovani aquile. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta di Genoa-Lazio, gara valida per la 29esima giornata del campionato Primavera 1.