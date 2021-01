PRIMAVERA - Juventus - Lazio, si rivede Armini: l'anteprima del match

Dopo l'amara sconfitta di una settimana fa contro il Milan per 3-0 al Fersini, la Lazio di Menichini è chiamata a un altro impegno probante. I biancocelesti infatti se la dovranno vedere a Torino con la Juventus dell'ex di turno Andrea Bonatti, sulla panchina biancoceleste dal luglio 2016 fino al febbraio 2018, prima della retrocessione del club in Primavera 2 (fu sostituito in corsa da Bonacina). Menichini dovrà fare a meno ancora di alcuni big. Primo su tutti Raul Moro, seguito da Nasri, Cerbara e il nuovo acquisto in attacco Michele Riosa. Recupera però Ndrecka, guarito dopo la positività al Covid e soprattutto l'ex capitano Nicolò Armini, che scende dalla prima squadra per aiutare i suoi ex compagni, dopo la prova disastrosa di Vavro. Un fuoriquota fra Ndrecka, Novella, Marino, Czyz e Nimmermeer, dovrà quindi rimanere fuori.

Campionato Primavera 1 TIM 2020-2021 – Giornata 8

Sabato 30 gennaio, ore 13.00, Juventus Training Center" di Vinovo.

Juventus - Lazio

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2) - Garofani; Leo, Riccio, De Winter, Verduci; Turricchia, Barrenechea, Omic, Sekulov; Cerri, Bonetti. A disp: Sänk, Fiumanò, Bikien, Ledonne, Hasa, Maressa, Moretti, Sekulära, Cotter, Ilinng, Mbangula, Soulè. All. Andrea Bonatti.

LAZIO (4-3-1-2) - Furlanetto; Armini, Franco, Adeagbo, Ndrecka; Bertini, Marino, Czyz; Shehu; Castigliani, Nimmermeer. A disp.: Pereira, Peruzzi, Pica, Migliorati, T. Marino, Zaghini, Floriani, Campagna, Cesaroni, Guerini, Tare. All.: Leonardo Menichini.

Arbitro: Luigi Carella

Assistenti: Fabio Pappagallo e Mauro Dell’Olio