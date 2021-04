PRIMAVERA - La Fiorentina alza la Coppa Italia. Secondo posto per la Lazio - FOTO

La Fiorentina alza per la terza volta consecutiva la Coppa Italia Primavera battendo in finale al Tardini la Lazio per 2-1. Doppietta di Spalluto nella prima frazione, la perla di Bertini non basta ai capitolini per riacciuffarla. Al termine della sfida lacrime e disperazione per le giovani aquile biancocelesti, che sconsolate raccolgono la medaglia d'argento dopo il grandissimo percorso che li ha portati fino all'ultima sfida della competizione.