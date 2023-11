Primavera, la Lazio è matematicamente eliminata dalla Youth League

Un cammino non estremamente deludente quello della Lazio Primavera in Youth League che ha dimostrato di potersela giocare con qualunque avversario. I biancocelesti hanno collezionato due pareggi e due sconfitte, ma quella di oggi contro il Feyenoord per 1-3 è stata letale. Complice anche il successo dell'Atletico Madrid per 4-0 contro il Celtic, i ragazzi di Sanderra sono matematicamente eliminati dalla competizione. L'ultimo appuntamento è fissato per il 28 novembre in casa contro gli scozzesi.