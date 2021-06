PRIMAVERA - Lazio ai play-out salvezza contro il Bologna: ecco come funzionano

Dopo le modifiche al regolamento del campionato Primavera 1 TIM 2020/2021, saranno la 14esima e la 15esima in classifica a giocarsi i play-out salvezza in questa stagione. La Lazio, matematicamente al 15esimo posto, dovrà vedersela contro il Bologna (14esimo), sconfitto dalla Roma quest'oggi per 4-2. Si salva invece il Torino nonostante la larga sconfitta contro la Sampdoria. I play-out si disputeranno in un doppio confronto andata e ritorno. La prima sfida si disputerà al Mirko Fersini di Formello il 23 giugno 2021, mentre il ritorno si disputerà martedì 29 giugno 2021 a Bologna.