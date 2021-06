PRIMAVERA - Lazio, Calori: "I ragazzi sanno l'importanza di questa gara, sono positivo"

Poco meno di trenta minuti e la Lazio Primavera scenderà in campo contro il Bologna nella gara che vale una stagione. Oggi si deciderà quale delle due compagini riuscirà ad agguantare la salvezza e chi invece retrocederà in Primavera 2. Queste le parole del tecnico Calori ai microfoni di Lazio Style Radio: “Essendo arrivato improvvisamente ho cercato di preparare questa gara che decide una stagione al meglio, dobbiamo essere attenti. Abbiamo cercato di lavorare bene soprattutto sulla testa e ho provato a dare delle certezze che magari i ragazzi in questo momento non avevano. Mi aspetto una risposta positiva, sanno l’importanza di questa partita. In questo momento è importante l’aspetto mentale e motivazionale. Noi dobbiamo fare gol, mi sono preoccupato di migliorare noi stessi. Il Bologna può giocare come all’andata ma anche in modo diverso”.

