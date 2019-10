PRIMAVERA - Lazio, Falbo: “In questo campionato ogni sfida è una finale”

Il calciatore della Lazio Primavera Luca Falbo ha parlato del momento dei biancocelesti ai microfoni di Lazio Style Channel: “Non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco come volevamo contro la Sampdoria, abbiamo sbagliato un po’ l’atteggiamento in fase di pressing. Siamo tornati a casa con questa sconfitta però per un gruppo servono anche queste lezioni. Ora continuiamo ad allenarci e ci tiriamo su le maniche. Si tratta di un gruppo nuovo, con numerosi stranieri. E’ un bel gruppo, unito. Non ci sono sottogruppi che possono dividere lo spogliatoio. Non bisogna commettere gli stessi errori di due anni fa, si tratta di un campionato complesso. Ogni partita è una finale e bisogna giocarla al meglio delle proprie caratteristiche e delle proprie potenzialità. Ho cambiato tanti ruoli in carriera, quest’ultimo mi piace veramente tanto. Io spero di continuare così, anzi spero di fare di più. Voglio portare la Primavera più in alto possibile e sogno la prima squadra”.

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

LAZIO, LE PAROLE DI AMERINI

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE