Fiorentina - Lazio, Amerini: "I biancocelesti giocano meglio in trasferta"

La Lazio giocherà sabato contro l'Atalanta all'Olimpico, poi ci saranno due trasferte in successione. La prima a Glasgow in casa del Celtic giovedì 24, poi la sfida alla Fiorentina al Franchi domenica 27. L'ex centrocampista viola Daniele Amerini ai microfoni di Lady Radio, ha già messo nel mirino la partita del 27: "La Lazio spesso gioca meglio fuori casa, è una squadra che trova il gol facilmente e che a Firenze ha sempre fatto buone partite. Forse ha qualcosa in più della Fiorentina. I punti da fare sono assolutamente da fare con le piccole. Se poi vinci anche con il Cagliari e la Lazio allora puoi credere alle zone alte della classifica".

