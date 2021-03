PRIMAVERA - Lazio, Franco: "Giocando così possiamo salvarci. Moro? Io non lo marco..."

Al termine della sfida vinta dalla Lazio al Fersini contro il Torino con un netto 3-0, ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto il difensore biancoceleste Damiano Franco: "La Coppa è stata fondamenta leper noi. Dopo essere passati con l'Inter, ora ci crediamo davvero, abbiamo fatto anche risultato fuori casa e non lo facevamo da tempo. Oggi è stato importantissimo aver tenuto la porta inviolata. Siamo stati tutti uniti dal primo all'ultimo abbiamo fatto una grande partita tutti quanti. Armini? Ci gioco insieme da molto. Ci conosciamo, abbiamo ricominciato a prendere le misure. La convocazione in Champions col Bruges? Per me è stata l'emozione più grande, non sapevo che rispondere al telefono quando mi hanno detto che ci sarebbe stata la possibilità di partire. Difesa a 3 o 4? Non ho preferenze, mi trovo bene in ogni ruolo. Speriamo che la stagione continui fino alla fine, perchè con queste prestazioni possiamo ambire alla salvezza. I quattro gol in campionato? Una soddisfazione grande, ma è è tutto merito della squadra. Raul Moro chi lo marca in allenamento? Io sto alla larga (ride ndr)".