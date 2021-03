PRIMAVERA - Lazio - Genoa, Raul Moro spera nella panchina: l'anteprima del match

Tornano Franco e Shehu, Armini riscende a dare una mano, Raul Moro ci prova per la panchina. Sono queste le buone notizie per Leonardo Menichini che oggi al Fersini affronta un match di vitale importanza contro il Genoa. La Lazio Primavera, penultima in classifica con la seconda peggiore difesa del campionato (32 gol subiti), viene da sei sconfitte nelle sette partite giocate nel 2021. L'unico punto è arrivato nello 0-0 contro la Spal. Un ruolino di marcia che fa paura e che mette i biancocelesti in una posizione scomodissima. Col Genoa l'occasione per provare a rialzarsi, riavvicinando Empoli e Torino, rispettivamente 5 e 3 punti distanti. Castigliani squalificato, fuori per infortunio Nimmermeer e Adeagbo. Appuntamento alle ore 11 al Fersini.

14esima giornata campionato Primavera 1

Lazio - Genoa

10 marzo 2020, ore 11.00, Stadio Mirko Fersini di Formello

Probabili Formazioni

LAZIO (4-3-1-2) - Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndreka; Bertini, A. Marino, Czyz; Shehu; Cerbara, Tare. A disp.: Peruzzi, G. Pereira, Pino, Pica, T. Marino, Novella, Guerini, Nasri, Cesaroni, Raul Moro, Marinacci. All.: Menichini.

GENOA (3-5-2) - Agostino; Piccardo, Dumbravanu, Gjini; Boli, Besaggio, Eyango, Sadiku, Boci; Kallon, Estrella. A disp. Dellapina, Tononi, Marcandalli, Zaccone, Dellepiane, Turchet, Maglione, Cenci, Zielski, Bamba, Conti, Della Pietra. All. Luca Chiappino.