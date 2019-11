PRIMAVERA - Lazio in punizione: oggi in campo alle 7.30

Il KO pesante con il Chievo (solo due punti ottenuti fino al calcio d'inizio) non è andato giù. E non poteva essere altrimenti. Al Fersini i clivensi passano facilmente sulla Lazio Primavera battuta per 3-0, aprendo ufficialmente la crisi in casa biancoceleste. Quattro sconfitte consecutive, cinque se si conta anche la Coppa Italia. In campo si sono visti i limiti di una squadra che sembra aver sofferto fino a questo momento il salto di categoria. "Chiediamo scusa. Abbiamo sbagliato tutto", le parole di Menichini nel post-partita. I numeri sono scoraggianti: la Lazio in casa ha segnato solamente 2 gol, entrambi contro il Pescara al Francesca Gianni. Al Fersini, che dovrebbe rappresentare il fortino dove ottenere importanti punti salvezza, i capitolini non l'hanno mai buttata dentro (contro Empoli, Atalanta e Chievo), raccogliendo un solo punto. La società stavolta non l'ha presa bene e insieme a Menichini ha deciso di "punire" la squadra. Altro che due giorni di riposo, come inizialmente previsto. I biancocelesti si sono ritrovati già questa mattina alle 7.30 al Fersini. Sarà un momento per riflettere insieme e per analizzare gli errori. Anche perché ora c'è da guardarsi anche alle spalle.

Pubblicato all'1:30