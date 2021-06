PRIMAVERA - Lazio, incontro in corso con Calori: i dettagli

Non ha mai vestito la maglia biancoceleste eppure è entrato a far parte della sua storia con quel gol sotto il diluvio di Perugia che regalò il secondo scudetto di sempre alla Lazio. Alessandro Calori è il nome nuovo per la panchina della Primavera della Lazio. In questi minuti a Formello si sta tenendo un incontro tra il presidente Lotito e l'ex difensore. Sul tavolo la posizione sempre più traballante, visti i risultati conseguiti, di Leonardo Menichini. Calori potrebbe prendere il posto dell'ex Salernitana per questo finale di stagione. Ogni discorso per la prossima annata sarebbe poi rimandato con l'ipotesi Tommaso Rocchi, attuale allenatore dell'Under18, ancora in piedi e prevedendo per lui un percorso alla Simone Inzaghi. La strada che porta a Calori sta prendendo sempre più corpo. Alessandro ha allenato tra Serie B e Serie C la Triestina, la Sambenedettese, l'Avellino, il Padova, il Novara, la Ternana, il Brescia e il Trapani. In società sono in corso le valutazioni del caso, quel che è certo è che ci sia aria di rinnovamento in Primavera.