PRIMAVERA - Lazio, maledizione Raul Moro: lo spagnolo out dopo 16 minuti

Recuperato in extremis dopo non essersi allenato con continuità in settimana, alla fine Raul Moro aveva stretto i denti per scendere in campo contro il Torino e dare una mano alla Lazio Primavera. Sono bastati però soltanto 16 minuti di gioco per metterlo nuovamente KO. La contusione subita contro la Roma, che lo aveva costretto al cambio dopo pochi minuti, si è subito riacutizzata. Nulla da fare per lui, costretto nuovamente ad abbandonare il campo. Al suo posto Menichini inserisce Cerbara. Sfortuna nera per lo spagnolo.

