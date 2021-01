PRIMAVERA - Lazio, Ndrecka positivo al Covid-19: "Sono all'11° giorno di isolamento" - FT

Angelo Ndrecka, calciatore della Lazio Primavera, è risultato positivo al Covid-19. È stato lui stesso a comunicarlo con una "story" pubblicata sul proprio profilo Instagram: "In data 30/12/2020 ho fatto un tampone e sono risultato positivo. Questo è il mio 11° giorno di isolamento e ieri dopo 10 giorni di isolamento ho eseguito il tampone di controllo ed è risultato ancora positivo. Per fortuna in famiglia stianno tutti bene e sono tutti negativi. Non sottovalutate il virus perché vi mette a dura prova... soprattutto mentalmente! Mascherine e distanziamento. Un abbraccione e un saluto".

