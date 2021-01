Mihajlovic: "Mia cara Lazio, stiamo invecchiando insieme. Ma con te sono cresciuto" - VD

Al termine di un'intera giornata di festeggiamenti, sono arrivati gli auguri di Sinisa Mihajlovic. L'attuale tecnico del Bologna, ed ex calciatore biancoceleste, ha fatto arrivare un video che è stato puntualmente pubblicato sui canali ufficiali della Lazio: "Volevo fare tanti ma tanti auguri alla S.S. Lazio per i suoi 121. Mia cara Lazio, stiamo invecchiando insieme. Sono passati quasi venti anni da quando ho giocato in questa meravigliosa società, siamo cresciuti insieme. L'importante è sentirsi giovani dentro. Tantissimi auguri di buon compleanno, poche società al mondo possono vantare 121 anni. Magari ci arrivassi io (ride, ndr). Un abbraccio a tutti i tifosi della Lazio".

