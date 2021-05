PRIMAVERA - Lazio, pokerissimo alla Fiorentina: rivincita e lotta salvezza riaperta

Super Lazio al Fersini. Pokerissimo e rivincita portata a casa, ma c'è di più. La vittoria vale doppio guardando alla classifica. I biancocelesti infatti, si portano così a cinque lunghezze proprio dalla Fiorentina di Aquilani, con una partita da recuperare la prossima settimana. In caso di vittoria i ragazzi di Menichini accorcerebbero notevolmente sul quintultimo posto che vale la salvezza diretta senza passare dai play-out. La sconfitta nella finale di Coppa Italia mercoledì scorso è già un ricordo alle spalle. Con questa vittoria convincente la Lazio si rilancia di prepotenza verso la zona salvezza.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 21ª giornata

Lazio-Fiorentina 5-0 (13' Castigliani, 27' Novella, 45' Shehu, 62' A. Marino, 85' Nimmermeer)

Lunedì 3 maggio 2021, 17:00 Campo ‘Mirko Fersini’

Formazioni ufficiali

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Armini, Adeagbo, Pica; Novella (75' Floriani Mussolini), A. Marino, Bertini, Shehu (81' Tare), Ndrecka; Moro, Castigliani (75' Nimmermeer). A disp.: Pereira, Peruzzi, T. Marino, Ferrante, Pino, Campagna, Cesaroni. All.: Leonardo Menichini

FIORENTINA (3-5-2): Luci, Frison, Chiti, Fiorini; Milani, Bianco, Corradini, Neri, Pierozzi; Munteanu, Spalluto. A disp.: Fogli, Dainelli, Dutu, Gabrieli, Gentile, Ghisardi, Di Stefano, Krastev, Toci, Gori, Favasuli, David. All.: Alberto Aquilani

Arbitro: Gianpiero Miele (sez. Nola)

Ass.: Fraggetta - De Pasquale



Ammoniti: Castigliani, Novella (L), Milani, Neri, Frison (F)

Espulsi: Neri (F)

FINE SECONDO TEMPO

90' - Termina senza recupero il match del Fersini. La Lazio trionfa.

88' - Raul Moro porta a spasso la difesa della Fiorentina, poi in area calcia, ma il suo tiro viene deviato all'ultimo istante.

84' - GOOOOOOOOOOOLLLL!! Pokerissimo di Nimmermeer. Lancio di Moro che diventa un assist al bacio per l'attaccante biancoceleste, che in spaccata volante devia verso l'angolino.

82' - Bella ripartenza della Lazio, con Bertini che si presenta in area e calcia. Respinge Luci.

81' - Fuori Shehu e dentro Tare nella Lazio. Entrano Krastev e David nella Fiorentina.

80' - Ammonito Frison che ferma con le cattive Mussolini.

75' - Primi cambi per la Lazio: Mussolini e Nimmermeer, fuori Novella e Castigliani.

74' - Discesa di Pierozzi che sfugge a Novella. Furlanetto si oppone con una grande parata.

70' - Espulso Neri! Fallo di frustazione del giocatore già ammonito su Castigliani e secondo giallo.

68' - Fuori Milani e dentro Favasuli nella viola

65' - Primo cambio per Aquilani. Dentro Di Stefano e fuori Monteanu nella Fiorentina.

64' - Ammonito per simulazione Neri.

62' - GOOOOOOOOOOOOOOOAAAAALLLL!! Poker della Lazio. Moro si accentra da sinistra e al limite dell'area scarica per Marino. Il centrocampista controlla e piazza sotto l'incrocio.

61' - Cross di Novella, Ndrecka si inserisce e colpisce di testa. Traversa e linea, anche se un dubbio che il pallone si entrato c'è.

57' - Ndrecka si presenta in area, Fiorini lo trattiene facendolo cadere a terra. L'arbitro non assegna un rigore solare alla Lazio.

54' - Pochi pericoli corsi dalla Lazio in questo inizio di seconda frazione. Per ora i biancocelesti gestiscono il risultato.

47' - Azione costruita della Fiorentina che porta al tiro Neri. Il piazzato finisce di poco al lato.

46' - Si riparte.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - GOOOOOOOOAAAAALLLLLLLLL!!! Tris Lazio. Bertini calcia il corner sul primo palo, Shehu la devia quel tanto che basta per prendere in controtempo Neri e batterlo. Termina così la prima frazione.

40' - Adesso la Lazio sfrutta le ripartenze per far male alla viola.

36' - Chiusura provvidenziale di Pica sul contropiede della Fiorentina. Lazio che ha rischiato in questa occasione. Spalluto si sarebbe ritrovato davanti a Furlanetto.

31' - Corner di Shehu direttamente in porta, Luci deve smanacciare via il pallone nuovamente in corner.

28' - Ammonito Milani nella Fiorentina.

27' - Esultanza speciale quella del terzino biancoceleste con dedica a Daniel Guerini. Maglia celebrativa e un bacio al cielo.

27' - GOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!! Raddoppia la Lazio. Controllo perfetto di Moro che da il via al contropiede dei capitolini. La Fiorentina è scoperta e lo spagnolo riesce a servire Novella, che come una freccia si era inserito a destra. Per l'ex Salernitana un gioco da ragazzi piazzare il pallone alle spalle di Luci.

25' - Fallo tattico di Castigliani che ferma Spalluto con una trattenuta. Giallo per lui.

22' - Spinge la Fiorentina alla ricerca del pareggio. La Lazio per il momento difende il vantaggio acquisito.

17' - Occasionissima per Monteanu, che supera in parte Furlanetto, poi calcia ma per fortuna della Lazio spara alto. Rischia grosso la formazione biancoceleste.

15' - Milani si infila in area, il pallone insidioso viene respinto dalla difesa della Lazio, poi Corradini dal limite prova il piazzato ma il pallone termina al lato.

13' - GOOOOOOOOOOOAAAALLL!! Moro recupera il pallone al limite dell'area su una leggerezza del portiere Luci, poi serve Castigliani che prima colpisce male il pallone, poi riesce a riprenderla e a spedirla in rete. Lazio in vantaggio.

10' - Occasione per Spalluto, Furlanetto gli dice di no.

6' - Occasionissima Lazio. Cross di Moro dalla sinistra, Shehu incorna a botta sicura. Luci è però bravo a parare d'istinto e a fare suo il pallone in due tempi.

4' - A sorpresa sul centro-sinistra figura Pica e non Franco come da distinte ufficiali. Il motivo probabilmente un infortunio nel riscaldamento per il difensore biancoceleste.

1' - Partiti!

PRIMO TEMPO - Torna Novella a destra, così come Shehu, che ha scontato il turno di squalifica in Coppa Italia. A guidare l'attacco sempre Castigliani e Moro, mentre cambia il modulo, con la difesa a tre formata da Adeagbo, Armini e Franco. Così Menichini e la Lazio Primavera cercano rivincita contro la Fiorentina, avversaria nella finale di Coppa Italia lo scorso mercoledì, vittoriosa per 2-1 sui biancocelesti. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta del match.

Pubblicato il 3/05