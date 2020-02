PRIMAVERA - Lazio, Raul Moro: "Felice di essere qui, vogliamo i play-off"

Ha bruciato le tappe. Delle gerarchie in Lazio Primavera e della partita di oggi contro la Sampdoria, sbloccata con un piattone all'angolino dopo neanche un minuto di gioco. Un gol illusorio che non cancella la grande ed esponenziale crescita di Raul Moro, uno tra i talenti più preziosi del settore giovanile biancoceleste. L'attaccante spagnolo ha parlato nel post-gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Quello di oggi è il mio secondo gol consecutivo, ma l'importante è che la squadra giochi bene. Il pareggio è un risultato positivo, conta solo questo. La Sampdoria è una squadra molto forte, che non perde dall'8 dicembre, per questo il punto è molto importante. Abbiamo segnato al primo minuto, ma loro hanno reagito subito. Però forse il rigore dell'1-1 non c'era. I nuovi? Stanno facendo un grande lavoro, e la squadra sta andando meglio. Stiamo facendo cose importanti, dobbiamo continuare così". La crescita di Raul Moro presegue spedita: "Quando sono arrivato era difficile perché non potevo giocare. Ora sto bene, mi sento bene qui. In Spagna l'allenamento è tutto con la palla, qui più atletico. All'inizio mi pesava un po', ma mi sto abituando. Il calcio è molto diverso, è più cattivo in Italia, forte, fisico. In Spagna si gioca più con la palla. Ma mi va bene, sono felice di aver fatto questa scelta (il trasferimento alla Lazio, ndr). Il nostro obiettivo è andare ai play-off, abbiamo la qualità per raggiungerlo. Se continuiamo così possiamo fare davvero una grande stagione".

