PRIMAVERA - Lazio, venerdì al via la stagione: visite mediche per i nuovi

Vacanze terminate. La Lazio Primavera è pronta a ritrovarsi per cominciare a preparare la nuova stagione calcistica. Fra volti nuovi e altri già noti, venerdì cominceranno le visite mediche di rito che precederanno la partenza per Pietralunga, dove dal 31 luglio al 9 agosto i biancocelesti soggiorneranno per il ritiro estivo. C'è attesa per Menichini, nuovo tecnico dei capitolini: anche lui sosterrà le visite presso la Clinica Paideia insieme al suo staff. Dovrebbe essere il giorno anche di Shehu, ala destra proveniente dal Levante, fresco di firma con la Lazio e primo rinforzo per la prossima stagione. Tra i fuoriquota confermati il portiere Marco Alia, il difensore Sergio Kalaj e l'esterno Luca Falbo. Da valutare Alessio Bianchi, sul quale è forte l'interesse della Viterbese, mentre Zitelli potrebbe partire in prestito dopo aver firmato il prolungamento. Non farà parte del progetto invece Luan Capanni che con la Lazio non ha trovato l'accordo per il rinnovo.

