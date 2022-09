PRIMAVERA - Monreale è la nuova partnership della Lazio: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

La Lazio fa un altro colpo in entrata assicurandosi le prestazioni di Joseph Cervello, ma non solo. Con un comunicato sul proprio account di Instagram, la Monreale calcio, squadra di Eccellenza, ha reso noto di aver stretto una partnership con la Lazio. "Monreale, nuova partnership con la Lazio. Tutte le strade portano a Roma, ma da oggi dal Monreale si arriva prima. Più vivo che mai il Monreale nella sua ristrutturazione societaria e sportiva. Il passaggio di Joseph Cervello alla Lazio, grazie all’intermediazione di Stefano Vitullo (Sportmenagement) è l’occasione giusta per dare il “là” ad una stretta collaborazione tra il Monreale e la società capitolina. Il direttore generale del settore giovanile del club biancoceleste, Enrico Lotito, il nostro direttore sportivo Santo Marramaldo e Carlo Pirrello hanno sancito l’accordo che vedrà il Monreale calcio lavorare a stretto contatto con la Lazio. La nostra società sarà praticamente società “satellite” dei biancocelesti che con cadenza fissa organizzeranno degli stage e raduni per le giovani classi di leve sportive presso il nostro centro. Monreale e Lazio un matrimonio sportivo che vedrà già il primo appuntamento a dicembre sui nostri campi, con i nostri ragazzi".