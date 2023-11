SETTORE GIOVANILE | La Lazio stende la Roma e fa due su due nei derby! - FOTO

Fonte: Gazzetta Regionale

Un weekend stratosferico per il settore giovanile della Lazio. L'Under 15 e Under 16 erano chiamati in una delle prove più particolari della stagione: due derby in programma contro la Roma. I 2009 di Assumma hanno steso la compagine giallorossa per 3-1, Martellucci apre le danze indirizzando la straccitadina verso il trionfo biancoceleste. Come riporta Gazzetta Regionale, sul finire del primo tempo Tombion coglie il palo, portando la Roma negli spogliatoi nel brivido.

Nel secondo tempo, tra mille difficoltà, Russo ristabilisce la parità, ma poi c’è solo il dominio della Lazio. Iovane firma il nuovo sorpasso (2-1) e poi Clarizia chiude i giochi in sospetto fuorigioco. Scelta che ha fatto molto discutere e scoppiare persino una protesta giallorossa nei confronti dell’assistente, con molta tensione tra i due staff. La Lazio Under 15 si aggiudica così il primo derby della stagione, superando la Roma e piazzandosi in seconda posizione. Ma non finisce qui.

Al La Borghesiana la Lazio Under 16 bissa la vittoria dei 2009, completando la rimonta contro i giallorossi. Debutto felice quindi per mister Procopio nel derby, trascinato da un super Ciucci, sempre più leader. Dopo il vantaggio di Modugno, il capitano risponde trasformando nella ripresa il penalty del sorpasso, sentenziando la sconfitta di Ciaralli. Così facendo, la Lazio mantiene l'imbattibilità e difende il terzo posto in classifica. Apoteosi biancoceleste. A seguire l'orgoglio social della società biancoceleste:

DUE SU DUE



L’Under 16 batte la Roma 2-1, mantiene l’imbattibilità e difende il terzo posto pic.twitter.com/xV7MmTKXXl — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 19, 2023