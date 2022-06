SETTORE GIOVANILE | Lazio Women, l'U17 vince la Coppa Lazio contro il Grifone Gialloverde

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women U17 schiaccia il Grifone Gialloverde e vince la Coppa Lazio. Le biancocelesti, allenate da Grilli, hanno disputato la finale contro la squadra romana vincendola per 6-0. In gol Salomone, Troisi, Giglio, Campofiorito (doppietta) e Alluvion. Nel corso del torneo le laziali si sono dimostrate sempre le favorite per il titolo: 6 vittorie su 6, 37 gol segnati e 4 subiti (5 cleen sheet).

LE PAROLE DEL MISTER - Ai microfoni di Lazio Style Channel il tecnico Grilli ha detto: "La conquista della Coppa Lazio è il frutto di un lavoro che viene dal basso. Abbiamo iniziato a lavorare da poco tempo con il Settore Giovanile, ma in questi due anni abbiamo assistito ad una crescita importante. Il ringraziamento va alle ragazze, il nostro è stato un gruppo eccezionale. La vittoria più importante è creare un gruppo molto interessante per il futuro. Auguro al meglio alle ragazze che volevano questo successo così come il mio staff. Non è semplice arrivare freschi a giugno, le ragazze sono state brave a non mollare mai continuandomi a seguire fino alla fine. In futuro possiamo fare molto bene. Sono dodici anni che sono alla Lazio, ho iniziato con la scuola calcio maschile. Due anni fa sono passato al calcio femminile e devo dire che mi trovo molto bene. Voglio offrire loro molta passione, amore e sincerità alla ragazze. Possiamo e dobbiamo ancora crescere molto, andremo a colmare il gap con squadre che hanno iniziato molto prima. Con la prima squadra possiamo ripartire dal basso e tornare ad alti livelli".